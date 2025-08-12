Quasi tre etti di droga nascosti tra bagagliaio e leva del cambio: nei guai una coppia

Lui 46 anni, lei 45 anni: arrestati dalla Polizia Locale di Rimini a Bellariva

Una 45enne e un 46enne sono stati arrestati ieri sera (lunedì 11 agosto) dalla Polizia Locale di Rimini, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato quasi 3 etti di droga e 1380 euro, ritenuti provento dell'attività illecita di cui è accusata la coppia. L'operazione è partita da alcune segnalazioni effettuate dai residenti di Bellariva, che avevano notato un via vai sospetto, in una via laterale del viale Regina Margherita, attorno a un'auto parcheggiata, raggiunta frequentemente da persone che si allontanavano per poi fare ritorno dopo poco tempo.



Ieri alle 21 è scattato il blitz: a bordo dell'auto c'era la donna, non residente a Rimini e proprietaria del mezzo. Tra alcune valigie sono stati scoperti involucri sospetti e alla fine dalla perquisizione, in un comparto separato del bagagliaio e nella leva del cambio, sono stati trovati tre involucri con un etto e mezzo di hashish e quasi un etto e mezzo di cocaina. La donna ha detto che la droga non le apparteneva e ha telefonato al cognato, il 46enne, giunto sul posto. L'uomo aveva con sé i 1380 euro. Durante le operazioni è emersa anche l'identità di una terza persona, classe 1986, attraverso i documenti rinvenuti nell'automobile, ma questa non si è presentata sul posto.



L'intera sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 298 grammi, e il denaro contante sono stati posti sotto sequestro. Al termine dell'operazione, la coppia è stata arrestata.