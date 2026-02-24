Quasi tutti sono passati da Riccione: il filo rosso che unisce i protagonisti di Sanremo alla Perla Verde

Da Tommaso Paradiso e Francesco Renga a Malika Ayane, Fedez e Arisa

Si accendono i riflettori sulla prima serata del 76° Festival di Sanremo, la più grande kermesse musicale del Paese, un appuntamento che Riccione segue con particolare orgoglio. C’è infatti un filo rosso che unisce l’Ariston alla Perla verde: molti dei protagonisti in gara hanno mosso i primi passi o consacrato il proprio successo nelle rassegne che hanno scandito la storia culturale della città, dal Capodanno alla Notte Rosa, fino ai grandi live estivi di Riccione Music City.

In cima alla lista dei protagonisti non può che esserci Tommaso Paradiso, cantautore amatissimo ed ex frontman dei Thegiornalisti. Con la sua iconica “Riccione”, pubblicata nel 2017, ha trasformato un ritornello – “Sotto il sole di Riccione” – in un vero e proprio tormentone estivo, ispirando anche il titolo del film di Enrico Vanzina ambientato e girato nella Perla verde. Paradiso ha un legame speciale con la città: nell’ottobre 2019 è stato protagonista in piazzale Roma di uno showcase esclusivo, parte del quale è stato utilizzato nel film firmato Lucky Red uscito a luglio 2020.

Il palinsesto eventi dello scorso anno ha visto brillare anche il talento di Ermal Meta. Accolto con entusiasmo nella cornice intima della sala Concordia, il cantautore ha regalato una serata di grande intensità la scorsa primavera, alternando i suoi storici successi ai brani dell’ultimo album. Una performance emozionante che ha confermato la sua capacità unica di toccare il cuore di un pubblico eterogeneo.

L’estate riccionese ha vissuto uno dei suoi apici ad agosto 2025, quando un piazzale Roma gremito ha accolto Francesco Renga. Nella tappa del tour “Angelo – Venti”, l’artista ha celebrato i vent’anni dalla vittoria di Sanremo con il brano “Angelo”, trasformando la piazza in un grande abbraccio collettivo sulle note dei suoi successi più amati.

Nello stesso mese, il cambio di atmosfera con la rassegna “Versus Festival” ha portato sul palco Luchè. Il rapper e producer napoletano ha infiammato il pubblico più giovane con un mix potente di urban e r’n’b, confermando la capacità di Riccione di parlare a generazioni e gusti musicali differenti.

E nella magica cornice della spiaggia illuminata dalle prime luci del giorno, un concerto delle “Albe in controluce” ha visto protagonisti altri due musicisti che calcheranno il palco dell’Ariston: Maria Antonietta & Colombre. A Riccione hanno presentato in anteprima alcuni brani del loro progetto, portando un concerto intimo, fatto di suoni delicati e canzoni apprezzatissime, accolte dal pubblico in riva al mare.

Un altro dei Big è stato il protagonista assoluto della Notte Rosa 2024: Dargen D’Amico. A Riccione ha portato il suo show “Ciao America” e, con il suo look eccentrico e pop, l’ironia travolgente e quelle sonorità capaci di far ballare e pensare allo stesso tempo. Le sue parole, spesso cariche di riflessioni sull’attualità, si sono fuse con le note che hanno fatto vibrare la folla: un mare di persone ha cantato e danzato con lui, trasformando la notte più rosa dell’estate in una grande festa collettiva.

Malika Ayane, una delle voci più eleganti e ricercate del panorama musicale italiano, è stata ospite a “Riccione On Stage” nel 2024, regalando a un piazzale Roma gremito un’esibizione magnetica e intensa, accolta da lunghi applausi. Raffinata, carismatica e dalla presenza scenica inconfondibile, Malika torna ora protagonista anche a Sanremo 2026, dove figura tra i Big, confermando ancora una volta il suo talento unico e la sua capacità di emozionare ogni pubblico.

Leo Gassmann, vincitore del Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove proposte”, è stato ospite di “Deejay On Stage” nel 2023, conquistando il pubblico di piazzale Roma con la sua energia genuina e la sua voce calda e immediata. Artista sensibile e carismatico, ha saputo creare un legame forte con la platea, confermando il suo percorso in costante crescita e la solidità del suo talento.

La colonna sonora di Sanremo firmata dagli artisti che si sono esibiti a Riccione comprende anche Arisa, protagonista di un memorabile Capodanno 2022 in piazzale Ceccarini. In concerto insieme agli Extraliscio, Arisa, una delle voci più eleganti e riconoscibili della musica italiana, ha illuminato la notte di fine anno con una performance esplosiva, tra ballate d’amore dal sapore malinconico, ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e incursioni rap.

Nello stesso anno, per le “Albe in controluce” Mara Sattei, ha incantato la spiaggia riccionese in una bella mattina di agosto, alle prime luci del mattino, tra musica italiana e ispirazioni americane, evoluzioni che hanno unito la melodia pop con ritmi e suoni contemporanei.

J-Ax, protagonista di “Deejay On Stage” 2023, ha riportato sul palco di piazzale Roma tutta la forza di una carriera che dagli anni Novanta a oggi lo ha consacrato come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Tra hit generazionali e nuovi successi, l’artista ha infiammato il pubblico riccionese con la sua energia inconfondibile e una presenza scenica sempre esplosiva.

Indimenticabile l’esibizione del 2015, quando sul palco di Riccione si esibì insieme a Fedez, artista che con la città ha un legame altrettanto forte. Fedez è stato più volte ospite di “Deejay On Stage”, richiamando ogni volta una folla numerosissima e portando con sé la sua cifra pop-urban e una lunga serie di successi capaci di dominare classifiche ed estati italiane. Anche lui oggi figura tra i Big di Sanremo 2026, confermando ancora una volta il ruolo di Riccione come palcoscenico privilegiato dei protagonisti della musica italiana.