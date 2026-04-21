Quattro euro per un kg di vestiti: a San Marino torna l'evento benefico dedicato al riuso

Grazie alle passate edizioni di Ri-Kilo, sono stati devoluti più di 5000 euro in beneficenza

Torna a San Marino uno degli eventi più attesi dedicati al riuso, alla sostenibilità e alla moda circolare: Ri-Kilo, giunto alla sua ottava edizione, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile, dalle ore 10:00 alle 21:00 presso Ex Camping Tiro a Volo in Via del Serrone 65 Murata. Il format, ormai consolidato, propone la vendita di abbigliamento a peso, al costo di 4€ al chilo, incentivando il riutilizzo attraverso un approccio concreto alla moda sostenibile.

L’evento si svolge con il patrocinio della Segreteria al Lavoro. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Oncologica Sammarinese. Grazie alle passate edizioni di Ri-Kilo, sono stati devoluti più di 5000 euro in beneficenza.

Oltre allo shopping, sono previsti anche uno spazio dedicato ai più piccoli, con attività ludiche e creative, e un laboratorio di riciclo per bambini. Domenica 26 aprile, alle 18, chiusura in musica con Omar – il pianista sul Maggiolone, protagonista di un suggestivo concerto live.