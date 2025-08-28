"Qui mi sento a casa": Cattolica premia la fedeltà di una turista speciale

Il fattore X di Cattolica: Barbara torna ogni estate da un quarto di secolo

“Non so spiegare cosa sia, so che sto proprio bene qui. Cattolica ha un fattore X che capisci fino in fondo solo se lo vivi”. Una vera dichiarazione d’amore quella di Barbara Vecellio, turista fedele da più di un quarto di secolo della Regina dell’Adriatico. Originaria di Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, Barbara ha ricevuto la targa fedeltà dall’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci con una cerimonia alla Spiaggia Zona 34. “Sono arrivata qui per caso – racconta Barbara – quando nel 1999 un collega di mio papà mi chiede dove volessi andare in ferie. Io ero indecisa e lui invece mi disse senza esitare di venire a Cattolica. Gli ho dato retta e da allora non ho più smesso. Vengo per 3 o 4 settimane e mi sento come a casa mia. Qui è tutto bello, mi piace il mare, la città e fare shopping, soprattutto al mercato del sabato. I miei amici mi prendono in giro. Mi dicono che quando arrivo a Cattolica i negozianti mi stendono il tappeto rosso. Di sicuro, continuerò a venire i prossimi anni”.