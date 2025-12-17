Quindicesima extra, il bonus natalizio di un'azienda di Cattolica: "restituire valore a chi ha reso possibile la nostra crescita"

La società ha deciso di riconoscere a tutte le dipendenti e i dipendenti un bonus natalizio di importo equivalente a una quindicesima mensilità, erogato su base volontaria dai soci

In un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla condivisione e al bilancio dei risultati raggiunti, Salabam Solutions sceglie di rinnovare il proprio impegno verso le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. La società travel tech con sede a Cattolica ha deciso di riconoscere a tutte le dipendenti e i dipendenti un bonus natalizio di importo equivalente a una quindicesima mensilità, erogato su base volontaria dai soci.

Una scelta che assume un significato particolare nel contesto attuale, caratterizzato da incertezze economiche e trasformazioni profonde per imprese e lavoratori. La mossa del board dell’azienda cattolichina si inserisce in una visione d’impresa attenta non solo alle performance economiche, ma anche al benessere delle persone e al legame con il territorio: “È un modo concreto per restituire valore a chi ha reso possibile il nostro percorso di crescita – spiega Marco Mazza, amministratore delegato di Salabam Solutions – e per condividere i risultati raggiunti in un anno positivo, guardando al futuro con fiducia. Siamo una realtà che lavora su scala nazionale e internazionale, ma che resta profondamente legata a Cattolica. Qui assumiamo, qui cresciamo come azienda e qui vogliamo continuare a generare valore”.

Fondata oltre dieci anni fa e radicata a Cattolica, Salabam Solutions opera nel settore del travel digitale come partner tecnologico di programmi di welfare aziendale, loyalty e convenzioni. Attraverso le proprie piattaforme, l’azienda consente ogni anno a circa 500.000 viaggiatori di prenotare hotel, voli e pacchetti di viaggio utilizzando crediti welfare o punti fedeltà, collaborando con i principali operatori globali del turismo online. Un modello che ha dimostrato solidità anche nei momenti più complessi per il settore: negli ultimi anni la società ha continuato a crescere a doppia cifra, registrando nel 2025 un incremento di circa +30% del fatturato, dopo aver mantenuto un trend positivo persino durante la pandemia.