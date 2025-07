Quintorigo tra le stelle del Verucchio Music Festival: "Nella nostra Romagna, dove siamo cresciuti"

La kermesse musicale torna dal 15 luglio, tra i protagonisti anche i Quintorigo che ritrovano John De Leo

C'è grande attesa a Verucchio per il ritorno del "Verucchio Music Festival", l'evento che da 40 edizioni (quella 2025 è la 41esima) porta musica di qualità nel cuore dell'entroterra riminese.

il festival, presentato questa mattina (martedì 17 giugno) in Comune, prenderà ufficialmente il via martedì 15 luglio con il concerto "A suon de' piferi" con la Pifarescha. Per l'edizione n.41 della rassegna sono attesi nomi di grido: venerdì 18 luglio concerto dei Quintorigo, affiancati da John De Leo, sabato 19 luglio alle 21 Elio di Elio e Le Storie Tese porterà "Quando un musicista ride". Venerdì 25 luglio alle 21 si esibirà l'originale Blues Brothers Band.

La band romagnola dei Quintorigo è dunque tra gli ospiti attesi del "Verucchio Music Festival": si esibiranno assieme a John De Leo, uno dei fondatori della band che poi ha preso strade professionali diverse. Lo scorso autunno Quintorigo e John De Leo si sono ritrovati insieme per un tour di grande successo.

"Sul palco di Verucchio porteremo un riassunto dei nostri primi tre album: Rospo, Grigio e In cattività. Torniamo con questo tipo di repertorio", evidenzia Stefano Ricci.

"Torniamo Rospi, per citare il disco che facemmo 25 anni. Ho avuto l'idea di ricontattare i miei amici e la cosa sta funzionando. Arriviamo anche al Verucchio Festival, siamo felici di poterci esibire in questo contesto", aggiunge De Leo.

"In Romagna siamo cresciuti. Prima di Sanremo, i primi concerti li abbiamo fatti qui in Riviera, in certi locali del riminese. Alcuni di questi locali non esistono più. Siamo certi andrà bene", evidenzia l'artista.

Il Verucchio Music Festival è pronto dunque ad accendere l'estate di Verucchio, con un programma ricco e variegato:"Cerchiamo di portare qui i ragazzi più giovani e quelli più grandi", evidenzia la sindaca Lara Gobbi.

L'anteprima del Verucchio Music Festival, il dj set in collaborazione con Radio Bruno, è stato rinviata di 24 ore per maltempo.



L'appuntamento, inizialmente in programma martedì 17 giugno, è stato spostato a domani (mercoledì 18 giugno), dalle 18.30, presso il Chiringuito Casita 60, sul lungomare Giuseppe Di Vittorio a Rimini.

Programma ufficiale del Verucchio Music Festival 2025:

Martedì 17 giugno

DJ Set a cura di Radio Bruno, ore 18:30 — Chiringuito Casita 60, Rimini

Martedì 15 luglio

“A Suon de’ Pifferi” — Concerto inaugurale con La Pifarescha (5 musicisti, musiche strumentali tra ‘400 e ‘500)

lapifarescha.com

Giovedì 17 luglio

“Donne di Grazie e di Maestà” — Tre cantanti protagoniste di un concerto dedicato alle compositrici del ‘600 italiano

Venerdì 18 luglio, ore 21:00

Quintorigo & John De Leo in “Voglio Tornare Rospo”

Sabato 19 luglio, ore 21:00

Elio in “Quando un musicista ride”

Domenica 20 luglio

“Tre voci per tre lumi” — L’opera barocca europea del ‘700 raccontata da tre tenori, tra Amore, Fede e Gloria

Venerdì 25 luglio, ore 21:00

The Original Blues Brothers Band

Sabato 26 luglio, ore 21:00

Eugenio in Via di Gioia — “L’amore è tutto - Summer Tour 2025”