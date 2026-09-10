Raccolta differenziata, Coriano prima in provincia di Rimini con l’88,9%

Nel 2025 avviati al recupero oltre 7,1 milioni di chili di rifiuti: il dato supera la media provinciale e quella regionale

Il Comune di Coriano si conferma un modello virtuoso nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità ambientale. Secondo i dati ufficiali validati da ARPAE e pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna, Coriano è il primo comune della provincia di Rimini per percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo quota 88,9% nel 2025.

I numeri di Coriano nel dettaglio

Nel corso del 2025, su una produzione totale di 8.091.146 kg di rifiuti urbani, Coriano ha avviato al riciclo e al recupero ben 7.189.916 kg di rifiuti differenziati, lasciando all’indifferenziato solo 901.230 kg.

Questo eccezionale valore (88,9%) stacca nettamente la media della provincia di Rimini, attestatasi al 69,8%, ponendo Coriano come un vero e proprio trascinatore per l'intero territorio provinciale.

Altre note positive nel contesto della Regione Emilia-Romagna

Confrontando la performance di Coriano con il resto della Regione Emilia-Romagna, emergono diversi elementi di grande rilievo:

Nettamente superiore alla media regionale: Con il suo 88,9%, Coriano supera di quasi 9 punti percentuali la media regionale dell'Emilia-Romagna (80,3%), un risultato già di per sé d'eccellenza che vede la regione in costante crescita (+1,3% rispetto al 2024). Superiore a tutti i Capoluoghi di Provincia dell'Emilia-Romagna: La percentuale raggiunta da Coriano supera quella di tutti i capoluoghi di provincia della Regione: Ferrara: 88,8%

Reggio Emilia: 85,1%

Forlì: 82,2%

Parma: 81,1%

Ravenna: 81,1%

Modena: 79,7%

Piacenza: 75,5%

Bologna: 72,5%

Rimini: 67,6% Pochi kg pro capite di rifiuto indifferenziato: La bassa quantità totale di indifferenziato prodotta (soli 901 tonnellate circa in un anno) dimostra, non solo l'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata, ma anche l'elevata sensibilità dei cittadini e delle imprese locali verso la riduzione dei rifiuti alla fonte.

"Raggiungere il primo posto in Provincia di Rimini ed eccellere a livello regionale è un traguardo che ci riempie d'orgoglio. - dichiara l'Amministrazione Comunale. - Un ringraziamento va a tutti i cittadini, alle utenze commerciali, agli operatori per l'impegno costante. L'88,9% non è solo un numero, ma la dimostrazione concreta di come il senso civico e la tutela dell'ambiente possano fare la differenza per il futuro del nostro territorio”.