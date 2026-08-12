Raccolta rifiuti regolare a Ferragosto in Romagna

Sabato 15 agosto il servizio del Gruppo Hera sarà garantito nei 53 comuni serviti delle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena

Non si ferma la raccolta dei rifiuti: anche per il giorno di Ferragosto (sabato 15), gli operatori del Gruppo Hera svolgeranno regolarmente il servizio in tutto il territorio romagnolo, vale a dire presso i comuni coperti dal servizio nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, così come previsto dal calendario di raccolta consultabile dai cittadini.

L’unica modifica al servizio coinvolge le Stazioni Ecologiche (i centri di raccolta, ndr), che come previsto resteranno chiuse nella sola giornata di sabato 15, mentre osserveranno orari regolari in tutte le altre giornate in cui è calendarizzata l’apertura.

Il Gruppo Hera gestisce il servizio rifiuti in 53 comuni della Romagna, 17 nella provincia di Forlì-Cesena, 18 nel territorio di Ravenna e 18 nel comprensorio di Rimini.

Si ricorda che per segnalazioni, richieste di informazioni o per verificare le corrette modalità di conferimento di ogni singolo rifiuto, sono sempre a disposizione dei cittadini: Il Servizio Clienti (Numero Verde 800.999.500; chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) e l'App "Il Rifiutologo", scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet, utile anche per inviare segnalazioni geolocalizzate con foto in caso di cassonetti pieni o degrado, e per consultare la guida al corretto riciclo.



