Radio Gamma compie 50 anni: al via i festeggiamenti con Jerry Calà a Cattolica

Una storia iniziata quasi per gioco nel 1976, negli anni pionieristici delle prime radio locali

Radio Gamma spegne 50 candeline e celebra un traguardo che va oltre la semplice ricorrenza: mezzo secolo di musica, parole e compagnia quotidiana. Una storia iniziata quasi per gioco l’8 giugno 1976, negli anni pionieristici delle prime radio locali, quando l’idea di un’emittente libera era soprattutto entusiasmo, sperimentazione e voglia di parlare alla propria comunità.

Da allora Radio Gamma non si è mai fermata. Ha continuato a crescere, a rinnovarsi e a costruire un rapporto unico con il suo pubblico, diventando una presenza familiare per più generazioni. Una conduzione brillante ma discreta, una programmazione riconoscibile e la capacità di interpretare i gusti del territorio hanno permesso all’emittente di distinguersi e di primeggiare con continuità nelle indagini d’ascolto, in particolare in provincia di Rimini.

Il primo appuntamento è proprio questa sera, 19 giugno, a Cattolica, in piazza Primo Maggio, con il concert‑show di Jerry Calà – Una vita da libidine. A seguire, si ballerà con la musica di Radio Gamma, per una serata che inaugura ufficialmente i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario.