Radiohead tornano in tour: unica tappa italiana a Bologna con quattro date
La band inglese si esibirà all’Unipol Arena il 14, 15, 17 e 18 novembre 2025
Dopo sette anni di silenzio dai palchi, i Radiohead annunciano a sorpresa il ritorno in tour. La band guidata da Thom Yorke ha scelto Bologna come unica tappa italiana del tour europeo, con ben quattro concerti previsti all’Unipol Arena nelle date del 14, 15, 17 e 18 novembre 2025.
Il calendario comprenderà anche altre città europee come Madrid, Londra, Copenaghen e Berlino, confermando l’attesa internazionale che circonda la reunion live del gruppo.
Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e l’acquisto massivo tramite bot, i biglietti saranno messi in vendita esclusivamente tramite registrazione sul sito ufficiale www.radiohead.com, così da garantire l’accesso diretto ai fan.
L’annuncio ha già scatenato entusiasmo sui social: per i fan italiani si tratta di un ritorno atteso da tempo e di un’occasione unica per rivedere la band in una serie di serate che si preannunciano memorabili.