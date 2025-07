Raduno a Casteldelci per gli amanti dei motori: esposizioni, spettacoli su pista, premiazioni

Domani, sabato 19 luglio, una nuova edizione dell'Ecopark Raduno: il momento più atteso il Taxi Drift Show

Il prossimo 19 luglio 2025, l’Ecopark di Casteldelci ospiterà una nuova edizione dell’attesissimo Ecopark Raduno organizzato da "Gli Scarburati Racing Team" con il patrocinio del Comune di Casteldelci e il supporto di sponsor e partner locali. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori a 2 e 4 tempi, con una giornata animata da esposizioni, spettacoli su pista, premiazioni e Dj set. Fin dal mattino l’Ecopark si animerà con l’esposizione di mezzi quali api tuning, vespe, scooter, moto da strada e da cross, auto d'epoca, rally, storiche, tuning, api proto e prototipi di ogni genere, creando un punto di ritrovo per appassionati, collezionisti e curiosi. Tra gli espositori nomi illustri come Errani con le sue Erre20, ma anche Ugolini Motor Ciclo e stand di elaborazioni per gli appassionati. Dalle 16:00 alle 19:00, il momento più atteso: il Taxi Drift Show, dove sarà possibile salire a bordo delle auto del Team 96 e vivere l’adrenalina del drift con Kevin Casadei ed Eddy Sacchetti, in un’esperienza da veri protagonisti. Ospite d'eccezione sarà Paolo Diana, il noto pilota di rally Sammarinese che ci affascinerà con il suo 131 racing. Non mancheranno inoltre le presentazioni in anteprima di Trebbi Garage.

A seguire, spazio alle premiazioni per l’estetica delle diverse categorie in gara e, per concludere la serata, musica e divertimento con Ugolini DJ, per ballare sotto le stelle in un’atmosfera unica tra motori e natura. Per tutta la giornata saranno inoltre disponibili stand gastronomici. Gli organizzatori ringraziano i numerosi sponsor, il sindaco Fabiano Tonielli e tutta la giunta comunale per il sostegno.