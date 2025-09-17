Ragazzino di 14 anni accoltellato al parco nel Bolognese

Arrestato un 15enne per tentato omicidio a Castel San Pietro

Tentato omicidio fra minorenni ieri pomeriggio a Castel San Pietro Terme, nel Bolognese. Intorno alle 19.30, in un parco pubblico molto frequentato di viale Terme, un 14enne è stato accoltellato da un coetaneo.

Il presunto aggressore, un ragazzo di 15 anni, è stato identificato e arrestato dai carabinieri poco dopo l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava insieme ad altri amici quando sarebbe stata avvicinata dal quindicenne. Senza apparente motivo, il giovane lo avrebbe colpito con tre fendenti al petto e all’addome.

Il 14enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, dove il parco rappresenta uno dei principali punti di ritrovo per famiglie e ragazzi.