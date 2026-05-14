Rally Adriatico, torna in gara il sammarinese Livio Ceci con Davide Todeschini

Dopo un periodo di incertezza, il copilota riparte dalla prova tricolore di Cingoli: sarà al fianco del giovane pilota veneto sulla Ford Fiesta R2b nel 33° Rally Adriatico

Riparte, finalmente, dopo un periodo in cui c’erano tutte le premesse per dire stop, la stagione agonistica (la 35esima) del copilota sammarinese Livio Ceci che nel prossimo fine settimana sarà al via del 33° Rally Adriatico che si svolgerà a Cingoli nelle Marche.

Un periodo di titubanza per Ceci, dovuto ad uno scoramento per mancate promesse che avevano alimentato pensieri di abbandono

Poi quando si chiudono le porte a volte si aprono portoni e il telefono di Ceci ha iniziato a squillare con proposte davvero interessanti, alcune anche all’estero (Porec e Antibes) prontamente rifiutate appunto per il disagio acquisito e la grande lontananza

Recentemente però non si è lasciato sfuggire l’occasione di riprendere tuta e casco ed ha accettato di partecipare alla gara tricolore marchigiana, incalzato dal preparatore della Clacson Motorsport, Diego Gonzo per affiancare il giovane 24enne veneto Davide Todeschini e insieme saranno a bordo della Ford Fiesta R2b

Questo per Ceci sarà il pilota numero 81 delle sue 271 gare disputate fin dal 1991 anno di esordio nel mondo dei rally

Non si ferma quindi la storia del coequiper Livio Ceci, splendido vice campione italiano rally storici negli ultimi due anni insieme al driver senese Nicolò Fedolfi con cui ha gareggiato per ben 16 anni e intenzionato a raggiungere il grande traguardo delle 300 gare in carriera per Ceci.

La gara di Cingoli si svolgerà domenica 24 maggio ed avrà un percorso totale di 302 km di cui 97 di tratti cronometrati sulle tre prove speciali (da ripetere 3 volte) che sono la Laghi, Castel S’Angelo e Prati di Gagliole