Rally dei Nuraghi e del Vermentino, Angelo Pucci Grossi torna in gara in Sardegna

Il pilota riminese al via con la Skoda Fabia RS di Delta Rally nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra

Angelo Pucci Grossi impugna nuovamente il volante della Skoda Fabia RS di Delta Rally per affrontare, il prossimo fine settimana, il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. Un nuovo impegno sugli sterrati della Gallura e del Monte Acuto per il pilota riminese, pronto a mostrare il proprio potenziale in un contesto che si preannuncia impegnativo e forse decisivo per le sorti del campionato. La novità principale riguarderà l'equipaggio: ad affiancare il portacolori di Scuderia Malatesta sarà infatti Michele Marcucci, chiamato a sostituire l'indisponibile Francesco Cardinali. Per il copilota si tratterà della prima esperienza al fianco del giovane riminese, una collaborazione che cercherà rapidamente di trovare la giusta sintonia. Confermato il pacchetto tecnico, con la Skoda Fabia RS schierata dal team Delta Rally ed equipaggiata con pneumatici Pirelli, soluzione che ha già permesso al pilota di esprimersi su livelli di assoluto rilievo nel corso della stagione.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino proporrà un percorso rinnovato per circa il cinquanta percento rispetto alla precedente edizione, mantenendo un elevato contenuto tecnico. Saranno dieci le prove speciali in programma, distribuite tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, per un totale di 90,07 chilometri cronometrati. A caratterizzare la competizione saranno fondi sterrati compatti e tratti particolarmente selettivi, con il ritorno della prova di "Monte Olia", riproposta in una configurazione inedita dopo diversi anni di assenza. La manifestazione entrerà nel vivo sabato mattina con le prove libere, la Qualifying Stage e lo shakedown sul tratto di "Berchidda", di 2,58 chilometri. Alle ore 14, da Piazza del Popolo, prenderà il via la cerimonia di partenza, seguita dai primi quattro impegni cronometrati, ricavati sulle prove di "Monti di Ala", di 10,81 chilometri, e "Monte Olia", di 7,48 chilometri, entrambe da ripetere due volte. Domenica 1° novembre, il confronto proseguirà con tre passaggi sulle prove speciali di "Monte Lerno", di 10,40 chilometri, e "Filigosu", di 7,43 chilometri. Quest'ultima, nel terzo passaggio, sarà valida come Power Stage, prima dell'arrivo finale previsto dalle ore 15:05 in Piazza del Popolo, a Berchidda.



