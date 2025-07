Rallylegend 2024: emozione e spettacolo con Galli-Gelsomino per Block

Un tributo speciale all’indimenticato Ken Block con la coppia Galli-Gelsomino a bordo delle sue vetture più iconiche

È da sempre uno dei grandi beniamini del pubblico di Rallylegend. Gigi Galli, pilota velocissimo e dalla guida molto spettacolare, è uno dei talenti italiani messisi in luce nel Mondiale Rally nei primi anni 2000, pilota ufficiale M-Sport, 66 gare iridate, 2 podi, 23 speciali vinte. Ma soprattutto ha lasciato ricordi indelebili e schiere di tifosi che non lo hanno mai dimenticato. Conquistandone di nuovi quando, come in Rallylegend 2021con la Kia Rio da rallycross da 600 cavalli, dotata di gomme da neve chiodate, ha fatto impazzire gli spettatori con uno show fantastico.

Se poi, come accadrà quest’anno nella Repubblica di San Marino dal 2 al 5 ottobre, a Gigi Galli si associa il ricordo di un grande amico e campione come Ken Block, innamorato di Rallylegend e prematuramente scomparso nel gennaio 2023, l’emozione diventa forte. Anche perché dagli Stati Uniti volerà a San Marino Alex Gelsomino, navigatore di Ken Block in oltre 130 rally, per essere al fianco di Gigi Galli, a leggere le note. Un tributo da Rallylegend ad un amico indimenticabile come Ken Block.

Per tutta la durata di Rallylegend, a dare spettacolo tra le adrenaliniche Legend Stars, a bordo di una Citroen C3 WRC Plus by Gino Motorsport, mentre al giovedì sera, nella Sprint Legend Race, l’equipaggio Gigi Galli- Alex Gelsomino distribuirà emozioni intense a bordo della Ford Fiesta RS WRC, con cui Block-Gelsomino avevano fatto vedere ottime cose nel Mondiale Rally 2011.

Gigi Galli non sta già nella pelle: “E’ già una grande emozione solo pensare a questa splendida iniziativa degli Organizzatori di Rallylegend. Essere in macchina con Alex Gelsomino per ricordare Ken Block e farlo con la sua Ford Fiesta WRC e poi con la Citroen C3 WRC Plus, vettura stupenda che non vedo l’ora di guidare, è davvero una occasione bellissima. L’amicizia con Ken Block e il grande show che abbiamo fatto sei anni fa a Rallylegend nelle “rotonde” restano per me indimenticabili”.

Anche Alex Gelsomino non nasconde la sua emozione: “È una opportunità fantastica quella di tornare a Rallylegend, un evento che il mio pilota e amico Ken Block amava profondamente e riteneva unico al mondo. Sarà davvero speciale tornare in mezzo a tanti appassionati che amano i rally e ancor più farlo a fianco di un pilota del calibro di Gigi Galli, un vero eroe dei rally italiani e mondiali, con quel suo stile estremo di guida, a base di grandi “traversi”, che aveva influenzato e ispirato anche Ken Block. A bordo poi di quella Ford Fiesta WRC con cui abbiamo corso Ken ed io nel 2011. Per questo ringrazio molto gli organizzatori di Rallylegend, e in particolare Vito Piarulli, insieme al proprietario della macchina Alessandro Gino”.