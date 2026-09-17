Rallylegend 2026, 150 vetture ammesse alla gara: confermati Ford, Hyundai e Lancia

In tutto circa 170-175 vetture con Memorial Bettega e Gruppo B Tribute. Per il quarantennale 25 vetture Gruppo B, con Blomqvist, Alen e Biasion

È l'elenco degli ammessi, non ancora quello ufficiale degli iscritti che arriverà a breve con altre sorprese, ma racconta già la sostanza di Rallylegend 2026: 150 vetture ammesse alla gara della 24ª edizione, selezionate tra le numerose richieste arrivate da ogni parte del mondo. Una scelta presa subito dopo l'edizione 2025 e già fissata nel regolamento di gara pubblicato a suo tempo: l'organizzazione ha deciso di ridurre il parco partenti rispetto alle 185 vetture dello scorso anno, per una gestione più fluida della gara e con la sicurezza sempre al primo posto. A queste si aggiungono le vetture del Memorial Bettega e le ulteriori Gruppo B che completeranno la celebrazione del loro quarantennale, per un parco partenti complessivo che arriva a circa 170-175 vetture.

Tre team ufficiali del Mondiale Rally: Ford, Hyundai e Lancia

Tra i 150 ammessi, la conferma dei tre team ufficiali del Mondiale Rally già annunciati nelle scorse settimane. Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 N Rally1 in versione terra, al fianco di Patricia Saiz: per lo spagnolo è un ritorno, dato che aveva già corso a Rallylegend nel 2023. Martiņš Sesks guiderà la Ford Puma Rally1 per M-Sport, arrivando direttamente dalla tappa italiana del Mondiale Rally in Sardegna, disputata la settimana precedente l'evento. Nicolay Gryazin sarà invece al volante della Lancia Ypsilon Rally2 per Lancia Corse HF. Per Sordo e Sesks il programma sarà identico: da giovedì a sabato nella categoria Legend Stars, non competitiva e pensata per lo spettacolo, prima di affrontare domenica il Memorial Bettega.

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Lancia Corse HF: Gryazin e Somaschini con le Ypsilon Rally2

Confermata anche la presenza delle due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, già annunciate nelle scorse settimane. Al volante, Nicolay Gryazin, il pilota bulgaro scelto da Lancia per il ritorno ufficiale nel Mondiale Rally in categoria WRC2, e Rachele Somaschini, che torna alle competizioni dopo un 2026 che l'ha vista impegnata anche nella Dakar Classic, al volante di un camion Mercedes-Benz Unimog 435 4x4 del 1988, primo equipaggio italiano interamente femminile nella storia della competizione.

Gruppo B Tribute: 25 vetture per il quarantennale, 16 in gara

Il Gruppo B Tribute conta in tutto 25 vetture per il quarantennale: sedici sono ammesse alla gara, comprese quindi nei 150, e spaziano tra Audi Sport Quattro, Lancia Delta S4, Lancia Rally 037, Peugeot 205 T16 e Opel Manta 400; altre nove saranno invece in mostra. Tra i protagonisti di questo weekend, tre monumenti del rally mondiale: Stig Blomqvist, campione del mondo 1984 proprio con la Audi Sport Quattro, Markku Alen e Miki Biasion. Confermato anche Giorgio Mela, tra gli “specialisti del traverso infinito” più amati dal pubblico, ancora al volante della sua Audi S1 E2 Pikes Peak.

I big che tornano a Rallylegend

Non solo new entry: sono diversi i protagonisti dell'edizione 2025 che hanno confermato la propria presenza anche quest'anno. Armin Schwarz torna con la Toyota Celica ST 165, così come Gustavo Trelles, che ritrova la Subaru Impreza 555. Tra i campioni di casa nostra, “Tony” Fassina con la Opel Ascona 400 e Piero Longhi con la Subaru Impreza. Per gli appassionati più esperti, da segnalare anche il ritorno in gara di Andrea e Luca Betti, tra i protagonisti dei rally nazionali di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta con la Lancia Stratos. Confermati infine Luca Pedersoli con la Hyundai i20 Coupè WRC, Flaviano Polato con la sua storica Fiat 126, e Pinto Dos Santos, che torna con la particolare Renault 4 GTL. Tra le Legend Stars torna anche Alberto Battistolli, campione italiano Terra 2024, in coppia con Angelo Pucci Grossi su una Lancia Delta Integrale.

Memorial Bettega e Trofeo Gruppo A: 16 vetture in gara

A completare il quadro, le 16 vetture protagoniste del Memorial Bettega, che raccoglie il Trofeo Gruppo A con Piero Liatti, Gustavo Trelles, Andrea Aghini, Andrea Navarra, Franco Cunico, Piero Longhi, Armin Schwarz e Raul Marchisio, affiancati da quattro vetture Rally2.

Paolo Valli organizzatore Rallylegend

“Quello che vediamo in questo elenco è un livello altissimo, tra i migliori di sempre. Avevamo deciso al termine della scorsa edizione di ridurre il numero dei partecipanti dell'edizione 2026: una scelta che ci permette di mettere la sicurezza sempre al primo posto e di poter contare su una gestione più fluida della gara, evitando fastidiosi ritardi.”

Vito Piarulli organizzatore Rallylegend

“Sono davvero felice di aver messo insieme 25 vetture Gruppo B per questo quarantennale: è un record che non era facile raggiungere, e che racconta al meglio una delle epoche più affascinanti della storia dei rally. Vedere in gara nomi come Stig Blomqvist, Markku Alen e Miki Biasion è per noi motivo di grande orgoglio. E non è finita qui: ci sono ancora margini per altre sorprese”.