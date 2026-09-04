Rallylegend 2026, arrivano M-Sport Ford e Lancia: a San Marino anche Sesks

Il pilota lettone sarà al volante della Ford Puma Rally1 del team ufficiale M-Sport Ford WRT. Al via anche due Ypsilon Rally2 HF Integrale di Lancia Corse HF

A poco più di un mese dal via, Rallylegend 2026 alza il velo su uno dei capitoli più attesi dai suoi appassionati: l’evento sammarinese ospiterà il team ufficiale M-Sport Ford WRT del Mondiale Rally, con grandi protagonisti Martiņš Sesks e la sua Puma Rally1. Anche Lancia Corse HF torna protagonista a Rallylegend con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Non solo: è in via di chiusura definitiva l’accordo per la presenza di un secondo team di spicco del World Rally Championship, che verrà comunicato a breve.Nella sua sede naturale, ovviamente Rallylegend, il Gruppo B celebra i quaranta anni dalla conclusione di una avventura tecnica affascinante e indimenticabile, con già oltre venti vetture presenti tra gara ed esposizione, alcune guidate da autentiche leggende dei rally.A rappresentare M-Sport Ford sulle prove speciali sammarinesi sarà Martiņš Sesks, il pilota lettone designato dal team per Rallylegend 2026, al volante della Ford Puma Rally1. Vettura ed equipaggio arriveranno direttamente dalla tappa italiana del Mondiale Rally in Sardegna della settimana precedente Rallylegend.La presenza di Sesks si articolerà su due fasi: da giovedì a sabato sarà tra i protagonisti della categoria Legend Stars, riservata alle vetture e agli equipaggi di maggiore spettacolarità; alla domenica sarà invece impegnato nel Memorial Bettega, dove affronterà in gara altri tre piloti di grande valore, i cui nomi verranno svelati nei prossimi giorni.“Ho visto tante volte i video di Rallylegend negli anni: è un posto davvero iconico, dove si incontrano tutti i tifosi e si mette in scena un grande spettacolo. Per questo è stata una notizia bellissima scoprire che quest’anno guiderò lì con la Puma Rally1. Sarà un finale di stagione speciale per la vettura, e non vedo l’ora di viverlo", commenta Martiņš Sesks, pilota Ford.Il ritorno di Lancia nel mondo del rally è una delle storie più sentite dagli appassionati negli ultimi anni, e Rallylegend 2026 ne sarà un’ulteriore, importante testimonianza. Dopo un’epoca intera scritta con vetture entrate nella leggenda, dalla Fulvia HF, alla Stratos, alla 037, dalla Delta S4 alla Delta Integrale, capaci di dominare il rally mondiale tra gli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, Lancia Corse HF è tornata a correre ufficialmente con la Ypsilon Rally2, il modello scelto per rimettersi in gioco nel WRC2 con cui ha recentemente conquistato il titolo a squadre al primo anno dal ritorno nel mondiale, riportando sulle prove speciali di tutto il mondo un marchio che per generazioni di appassionati è sinonimo stesso di rally.A San Marino il marchio sarà presente con due vetture ufficiali. Sulla prima ci sarà Nikolay Gryazin, il veloce pilota russo con licenza bulgara scelto da Lancia per il ritorno ufficiale nel Mondiale Rally, categoria WRC2, con la Ypsilon Rally2 HF Integrale gestita in questa occasione dal team F.P.F. Sport. Sulla seconda vettura ci sarà invece Rachele Somaschini, che torna alle competizioni al volante della Ypsilon Rally2: nel 2025 ha disputato cinque gare europee del Mondiale Rally in categoria WRC2 con la Citroën C3 Rally2; nel 2026 ha affrontato la Dakar Classic in Arabia Saudita al volante di un camion Mercedes-Benz Unimog 435 4x4 del 1988, primo equipaggio italiano interamente femminile nella storia della competizione.“Essere presenti a Rallylegend con due Ypsilon Rally2 HF Integrale ha per Lancia un significato particolare. Rallylegend rappresenta un appuntamento unico, capace di riunire generazioni diverse di appassionati e di raccontare la straordinaria storia di Lancia nei rally, mettendola in dialogo con il presente e con il futuro. È per noi un ulteriore passo importante nel percorso di ritorno di Lancia alle competizioni. Vogliamo essere protagonisti degli eventi che hanno un legame forte con la nostra storia e con il pubblico, dando ancora più visibilità al nostro progetto e, soprattutto, condividere con i tifosi l’emozione di vedere nuovamente le Lancia da competizione in azione. Rallylegend, con la sua atmosfera unica e la presenza di vetture e piloti che hanno scritto la storia del rally, è il luogo ideale per farlo", le parole di Luca Martello, Lancia Corse HF.