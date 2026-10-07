Rallylegend 2026, due tributi a Sandro Munari e Alex Fiorio

Le vetture originali di Sandro Munari esposte al Villaggio. Venerdì il "Munari Tribute", sabato l'omaggio ad Alex Fiorio sul podio

Rallylegend 2026 dedica due tributi a due grandi nomi della storia del rally: le vetture originali di Sandro Munari esposte al Villaggio, con l’Expo “Munari Tribute” venerdì 9 ottobre alle 16:00, e sabato 10 ottobre alle 11:00 sul podio l’Alex Fiorio Tribute, raccontato da Claudia Peroni.

Cinque auto originali di Sandro Munari al Villaggio

Il Villaggio Rallylegend dedica un capitolo speciale a Sandro Munari, scomparso il 27 febbraio 2026 a Bologna, all’età di 85 anni. La scomparsa del “Drago” ha lasciato un grande vuoto in tutto il mondo del motorsport, che lo ricorda come uno dei più grandi pionieri e simboli della storia del rallismo mondiale. Quattro vittorie al Rally di Montecarlo e un titolo di Campione Europeo Rally lo legano per sempre a vetture entrate nella leggenda come la Fulvia HF e la Stratos HF. Per l’occasione saranno esposte al pubblico cinque sue vetture originali: la Lancia Stratos con cui vinse il Rally di Montecarlo 1977, la Stratos del Safari 1975, la Lancia Fulvia Barchetta del Mugello 1969, la Fiat 131 Abarth del Sanremo 1978 e la Lancia Fulvia HF dell’Europeo Rally 1973, la stessa che vinse il Rally di San Martino di Castrozza 1973 e il titolo europeo. Un’occasione più unica che rara per rivivere da vicino una delle epoche più gloriose della storia dei rally. Il momento centrale del tributo è l’Expo “Munari Tribute”, venerdì 9 ottobre alle 16:00, presentato da Nicola Villani, a cui saranno presenti Markku Alén, Miki Biasion, Stig Blomqvist e Franco Cunico. Nel corso dell’Expo sarà presentato anche il libro “Corso Marche 38: Il Regno degli Uomini Ombra”, dedicato alla storia del Reparto Corse Fiat-Lancia e raccontata attraverso le testimonianze dei meccanici che ci hanno lavorato, con una seconda presentazione sabato 10 ottobre alle 10:30.

Il tributo ad Alex Fiorio

Rallylegend rende omaggio anche ad Alex Fiorio, il grande campione recentemente scomparso. Figlio di Cesare Fiorio, storico responsabile sportivo di Fiat, Lancia e Ferrari, Alex ha corso per anni nel Mondiale Rally, conquistando il titolo mondiale Gruppo N nel 1987 con la Lancia Delta HF 4WD e quello di vicecampione iridato nel 1989, dietro all’altra Lancia Delta Integrale Gruppo A di Miki Biasion, regalando imprese sportive memorabili. Rallylegend, cogliendo il sentimento di passione di tutti i rallisti, ha voluto dedicare uno speciale tributo all’amico Alex Fiorio. L’Alex Fiorio Tribute è in programma sabato 10 ottobre alle 11:00 sul podio, con Claudia Peroni a raccontare i momenti dedicati al campione. Saranno presenti alcune delle vetture più significative della sua carriera: la Lancia Delta 4WD del Rally di Sanremo 1987, quella dell’esordio di Alex con le vetture di Gruppo A, la Fiat Uno Turbo del Rally di Montecarlo 1986, la BMW 318 is del Campionato Italiano Rally 2 Litri, con cui ha corso dal 1996, quando chiuse secondo assoluto, al 1998, e la Mitsubishi Lancer Ralliart del Campionato Italiano Rally 2001. Insieme a Claudia Peroni sul podio ci saranno amici e protagonisti del suo mondo: Gigi Pirollo, Miki Biasion, Markku Alén, Andrea Aghini, Andrea Navarra, Piero Longhi e Piero Liatti. Un ricordo, in questa edizione di Rallylegend, per un campione che ha scritto pagine indelebili della storia del rally italiano.

Tutte le informazioni e gli orari aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale rallylegend.com

Il commento degli organizzatori

Paolo Valli organizzatore Rallylegend "Sono due tributi diversi ma con lo stesso spirito: far rivivere le vetture e i protagonisti che hanno fatto la storia del rally. Sarà un'occasione per emozionarsi e ritrovarsi insieme, il modo migliore per ricordare due grandi campioni." Vito Piarulli organizzatore Rallylegend “Sandro Munari e Alex Fiorio hanno scritto pagine fondamentali della storia del rally italiano, e per noi è un onore dedicare a entrambi un tributo a Rallylegend. Vogliamo ricordarli davanti agli appassionati, con le loro vetture e con le persone che hanno condiviso con loro quegli anni.”