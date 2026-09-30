Rallylegend 2026, l'elenco è completo: tornano Cairoli e Veiby

Tra i protagonisti anche Sesks, Sordo e Gryazin. Quaranta anni dopo lo stop, il Gruppo B sarà celebrato con auto e campioni della sua epoca

Il parterre di Rallylegend 2026 è completo. Tra le ultime conferme spiccano due nomi già molto apprezzati dal pubblico della manifestazione: Antonio "Tony" Cairoli, nove volte campione del mondo di motocross, e il norvegese Ole Christian Veiby, protagonista nel rally e nel rallycross.

Cairoli sarà al via nella categoria Rally2 al volante di una Skoda Fabia, affiancato dal navigatore Longo. Per il campione siciliano si tratta di un ritorno dopo i nove titoli mondiali conquistati tra il 2005 e il 2017. Veiby sarà invece sulla Volkswagen Polo RX1 del team Kristoffersson Motorsport, con Jonas Andersson alle note. Non mancheranno i piloti ufficiali delle grandi squadre del mondiale rally. Martins Sesks guiderà la Ford Puma Rally1 di M-Sport, Dani Sordo sarà al volante della Hyundai i20 N Rally1 dell'Hyundai Shell Mobis World Rally Team, mentre Nicolay Gryazin porterà in gara la Lancia Ypsilon HF Rally2 di Lancia Corse HF. La squadra schiererà anche una seconda vettura, affidata a Rachele Somaschini.

L'edizione 2026 avrà inoltre un anniversario speciale da celebrare: sono infatti trascorsi quarant'anni dalla fine dell'epoca del Gruppo B, una delle pagine più spettacolari della storia del rally. Rallylegend dedicherà all'anniversario una parata di vetture originali che accompagnerà il pubblico per tutto il weekend, dalla Legend Expo di giovedì fino alla prova speciale "The Legend" della domenica. Tra i protagonisti ci saranno Stig Blomqvist, campione del mondo rally nel 1984, con un'Audi Sport Quattro S1 E1, Marco Gramenzi con la Lancia Delta S4, Liam Doran con la Ford RS200, gli olandesi Sjoerd Van der Putten e Piet Hein Van der Heijden, entrambi su Audi Sport Quattro, ed Edoardo Valente con la Lancia Rally 037.

Il programma prenderà il via giovedì 8 ottobre con la conferenza stampa di apertura alle 15 e la Sprint Legend Race in serata. Venerdì e sabato saranno dedicati alle altre attività e alle gare, mentre domenica 11 ottobre arriveranno due dei momenti più attesi: le sfide del Gruppo B e il Memorial Bettega, con il confronto a eliminazione diretta tra WRC, Gruppo B, Trofeo Gruppo A e Rally2. A raccontare la manifestazione ci saranno Davide Valsecchi e Nicola Villani, mentre Claudia Peroni seguirà in particolare i momenti dedicati al tributo ad Alex Fiorio. Valsecchi sarà inoltre impegnato nel racconto del Memorial Bettega e dei momenti principali dell'evento.

Tra i nomi più attesi torna anche Miki Biasion, due volte campione del mondo rally, che guiderà la Lancia Delta S4 con cui conquistò la sua prima vittoria nel mondiale, in Argentina nel 1986. Ci sarà anche Markku Alén, campione del mondo nel 1978 e protagonista negli anni Ottanta con Lancia 037 e Delta S4. Spazio allo spettacolo anche con Liam Doran, che sarà al via del Gruppo B con la Ford RS200, e Loris Rosati, presenza ormai storica della manifestazione con la sua Ape Proto Evolution motorizzata Honda Hornet 600.

A fare da madrina a Rallylegend 2026 sarà Sofia Valleri, modella, attrice e conduttrice italo-greca, ideatrice e conduttrice del format "Meet the Driver", dedicato alle storie dei piloti. Sul fronte della sostenibilità viene confermata anche la collaborazione con Enerlight, che ha progettato e realizzato un impianto fotovoltaico destinato a produrre energia rinnovabile e a immetterla nella rete sammarinese, compensando l'energia necessaria ad alimentare il Rallylegend Village. La manifestazione può inoltre contare sulla collaborazione tecnica dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino.