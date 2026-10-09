Rallylegend, droga nel camper: quattro spagnoli denunciati ed espulsi

Oltre 100 grammi di cocaina, marijuana e anfetamine trovati durante un controllo. Intanto le categorie chiedono più collaborazione sulle misure di sicurezza

Quattro cittadini spagnoli sono stati denunciati ed espulsi da San Marino dopo il ritrovamento di oltre 100 grammi di droga nel camper con cui erano arrivati sul Titano per il Rallylegend. Il controllo è scattato nella notte di mercoledì nella zona industriale della Ciarulla, dopo che il gruppo aveva attirato l’attenzione degli agenti. Le sostanze, tra cui cocaina, marijuana e anfetamine, erano nascoste in diversi punti del veicolo. Per i quattro è scattato anche il divieto di rientro nella Repubblica.

Intanto, dopo le proteste per le restrizioni introdotte durante la manifestazione, Usot e Usc hanno incontrato le Segreterie di Stato competenti, ribadendo la condivisione degli obiettivi di sicurezza ma chiedendo maggiore confronto con gli operatori economici. Le associazioni saranno coinvolte nel debriefing successivo all’evento per valutare le misure adottate e possibili soluzioni condivise.