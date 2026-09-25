Rallylegend, torna il Memorial Bettega: in gara i big dei rally

Domenica 11 ottobre la sfida a eliminazione diretta rivive a San Marino. In pista Liatti, Aghini, Cunico, Sordo e Sesks

Il Memorial Bettega torna a far rombare i motori. Domenica 11 ottobre, per la prima volta nella storia di Rallylegend, la storica sfida nata negli anni Ottanta sotto i riflettori del Motorshow di Bologna sarà protagonista a San Marino, con un format a eliminazione diretta pensato per riportare in scena una delle formule più amate dagli appassionati di rally.

Il confronto si svolgerà sulla prova speciale "The Legend", adattata per l'occasione con un percorso di due giri per complessivi 2,88 chilometri. Sedici vetture saranno suddivise tra WRC, Gruppo B, Trofeo Gruppo A e Rally2, con semifinali e finali distribuite nell'arco della giornata. Il programma prevede il Gruppo A dalle 12 alle 12.55, il Gruppo B dalle 13 alle 13.55 e il WRC dalle 14 alle 14.55. Le premiazioni sono fissate alle 16.30 al Rallylegend Village. Il Trofeo Gruppo A riporterà in gara alcuni dei nomi che hanno scritto pagine importanti del rally italiano. Al via ci saranno Piero Liatti con la Subaru Impreza Gruppo A, Gustavo Trelles, Andrea Aghini con la Lancia Delta Integrale, Andrea Navarra, Franco Cunico, Piero Longhi, Armin Schwarz e Raul Marchisio. A completare il quadro ci saranno quattro vetture Rally2.

Nel WRC il pubblico potrà invece vedere all'opera Dani Sordo e Martiņš Sesks, già protagonisti delle giornate di Rallylegend nelle rispettive categorie. La sfida a eliminazione diretta diventerà così anche un incrocio tra epoche e generazioni diverse del rally. Prima della competizione, il Memorial Bettega renderà omaggio ad Alex Fiorio, campione recentemente scomparso e protagonista di una lunga carriera tra Gruppo A e Mondiale Rally. Fiorio conquistò il titolo mondiale Gruppo N nel 1987 con la Lancia Delta HF 4WD e fu vicecampione del mondo nel 1989. Alcune delle sue vetture da gara più importanti sfileranno all'interno del Gruppo A, trasformando la gara anche in un momento dedicato alla sua storia sportiva.

Il ritorno del Memorial Bettega nasce dalla collaborazione con BolognaFiere, che ha concesso l'utilizzo dello storico marchio legato al Motorshow di Bologna. Il rapporto con la città emiliana proseguirà anche dopo Rallylegend: le vetture protagoniste della sfida saranno infatti esposte ad Auto e Moto d'Epoca, la manifestazione dedicata al motorismo storico in programma a Bologna nelle settimane successive. "Il Memorial Bettega rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un pezzo della storia di BolognaFiere, del Motorshow e dell'automobilismo italiano", sottolinea Luciano Rizzi, amministratore delegato di Intermeeting, evidenziando il valore della collaborazione tra le due manifestazioni.

Accanto allo spettacolo, l'edizione 2026 punta anche sul rafforzamento della sicurezza. L'organizzazione annuncia un aumento del 30% del personale di controllo e dei punti di videosorveglianza, con l'introduzione delle body cam, oltre all'utilizzo di droni di ultima generazione dotati di termocamera per la visione notturna. Previsti inoltre il potenziamento della Control Room e della rete dati e una maggiore disponibilità di parcheggi. "Portare il Memorial Bettega dentro il programma di Rallylegend ha richiesto un lavoro organizzativo importante", spiega Paolo Valli, organizzatore dell'evento. "Un impegno che si affianca a quello sulla sicurezza, dove quest'anno abbiamo introdotto diverse novità per rendere l'evento sempre più sicuro, insieme a istituzioni e Forze dell'Ordine". Per Vito Piarulli, anche il tributo a Fiorio assume un significato particolare: "Siamo felici di poter dedicare, all'interno del Gruppo A, un pensiero speciale ad Alex Fiorio, un campione che ha segnato la storia di questo sport".