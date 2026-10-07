Rapina a Rimini, due poliziotte fuori servizio inseguono e bloccano un 38enne

Le agenti, una della Questura di Rimini e l'altra del Commissariato di Cesena, hanno inseguito l'uomo dopo il furto di oltre 200 euro di merce. Ferita una delle due, poi l'intervento dei Carabinieri

È stato arrestato in flagranza di reato un 38enne italiano ritenuto responsabile di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di un esercizio commerciale lungo viale Vespucci, a Rimini.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo avrebbe sottratto merce per un valore complessivo superiore ai 200 euro, per poi darsi alla fuga.

La scena è stata notata da due agenti della Polizia di Stato, entrambe libere dal servizio, una in servizio alla Questura di Rimini e l'altra al Commissariato di Cesena. Le due poliziotte si sono messe all'inseguimento dell'uomo e, una volta raggiunto, hanno cercato di bloccarlo.

Il 38enne avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lesioni a una delle due agenti.

A quel punto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Rimini, impegnata nel controllo del territorio. I militari, operando insieme alle due agenti della Polizia di Stato, sono riusciti a immobilizzare l'uomo e a portare a termine l'arresto.

La merce sottratta è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.