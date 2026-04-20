Rapina al Conad di via Vespucci: condannati a 2 anni e 8 mesi i due aggressori

Affrontano vigilante e polizia per una bottiglia di whisky

Condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione due uomini di 45 e 26 anni per la rapina aggravata avvenuta nel gennaio 2025 al Conad di via Vespucci. I due erano difesi dagli avvocati Luca Galli (per il 26enne) e Paolo Gasperoni (per il 45enne).

Secondo la ricostruzione, il più giovane aveva sottratto alcuni prodotti (tra cui una bottiglia di whisky, tonno e cioccolata), nascondendoli nello zaino. Scoperti dall’addetto alla sicurezza, entrambi lo hanno aggredito per garantirsi la fuga.

Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il 26enne ha colpito con calci e pugni un agente della polizia locale libero dal servizio e successivamente anche il personale intervenuto, utilizzando anche una borraccia. Il complice, inizialmente fuggito, è stato rintracciato poco dopo e ha opposto resistenza agli agenti.

L’addetto alla sicurezza ha riportato un trauma cranico non commotivo, con una prognosi di 10 giorni. La Procura aveva chiesto pene più alte rispetto a quelle poi inflitte dal tribunale.