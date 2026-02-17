Rapina al PiùMe di Villa Verucchio: fugge con mille euro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini

Colpo in via Marecchiese. Sabato sera, poco dopo le 19, un uomo armato di pistola ha rapinato il negozio PiùMe di Villa Verucchio.

Il malvivente è entrato nel punto vendita con il volto coperto da una maschera nera e con un ombrello aperto davanti al viso per non farsi riprendere dalle telecamere. Ha minacciato le cassiere e si è fatto consegnare l’incasso, circa mille euro, per poi scappare a piedi.

Al momento della rapina non c’erano clienti nel negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Decisive potrebbero essere le testimonianze delle dipendenti e le immagini della videosorveglianza della zona.