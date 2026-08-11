Rapina alla Bper di Riccione, tre finti imbianchini legano i dipendenti e fuggono con il bottino

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione, che stanno analizzando le immagini delle telecamere

Colpo alla filiale Bper di viale Dante, a Riccione, dove oggi, martedì 11 agosto, tre rapinatori travestiti da imbianchini sono entrati poco dopo le 13.30, forzando una finestra sul retro.

Con il volto coperto da passamontagna, hanno immobilizzato i dipendenti con fascette da elettricista e hanno portato via il contante presente nelle casse. Non sarebbero state utilizzate armi. I malviventi sono poi fuggiti dalla stessa finestra, probabilmente con l'aiuto di un complice che li attendeva all'esterno.

Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione, che stanno analizzando le immagini delle telecamere. Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito.