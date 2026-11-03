IL CASO GIUDIZIARIO Rapina da 310mila euro in Austria, pizzaiolo riminese scarcerato

Il 50enne, sospettato di un colpo in banca a Salisburgo nel 2014, resta in attesa della decisione sull'estradizione, fissata al 13 novembre. Per lui obbligo di dimora a Rimini e firma settimanale

Il 50enne, originario del Foggiano e residente a Rimini, è stato rimesso in libertà dopo la convalida dell'arresto da parte dei giudici bolognesi. L'uomo è sospettato di aver partecipato a una rapina armata da 310mila euro in una banca di Salisburgo, il 22 maggio 2014. In attesa della decisione sull'eventuale consegna alle autorità austriache, dovrà rispettare l'obbligo di dimora a Rimini e di firma settimanale.

Il pizzaiolo continua a dichiararsi estraneo ai fatti, sostenendo che nel 2014 viveva e lavorava a Cerignola e di essere stato in Austria soltanto nel 2022. Il suo legale, l'avvocato Alessandro Buzzoni, ha depositato una memoria per evidenziare il radicamento in Italia e chiedere chiarimenti sugli elementi investigativi austriaci. Il 50enne, al momento, è soltanto sospettato e non è mai stato processato né condannato. La decisione sull'estradizione è attesa il 13 novembre.