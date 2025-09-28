Rapina del Rolex, ex carabiniere patteggia

Il caso si inserisce in una vasta inchiesta su una banda di albanesi specializzata in furti di orologi di lusso e gioielli

Si chiuderà con un patteggiamento il procedimento a carico del 60enne appuntato scelto dei carabinieri, accusato di aver favorito due malviventi albanesi nella rapina di un Rolex da oltre 40mila euro ai danni di un suo conoscente. L’uomo, in servizio a Rimini all’epoca dei fatti e oggi in pensione, era stato arrestato a febbraio e ha trascorso cinque mesi in carcere, prima di ottenere i domiciliari. (Vedi notizia)

Assistito dall’avvocato Nicolas Cicchini, ha concordato con il pm Davide Ercolani una pena che, se ratificata, non comporterà ulteriori giorni dietro le sbarre. Come riporta la stampa locale, nel frattempo ha risarcito la vittima con 37mila euro, somma riconosciuta tramite l’avvocato Gianluca Brugioni, evitando così la costituzione di parte civile.

Secondo la difesa, il patteggiamento non rappresenta un’ammissione di colpa ma una scelta pragmatica per chiudere la vicenda e “tornare a vivere” dopo oltre 40 anni di servizio.

Il caso si inserisce in un'inchiesta, che ha portato alla scoperta di una banda di albanesi specializzata in furti di gioielli e orologi di lusso, rivenduti nei Balcani per finanziare il traffico di droga in Riviera. Una ventina di imputati saranno presto a processo.