Rapina fallita al portavalori sull’A14: tre arresti nel Maceratese, quattro uomini in fuga

Un commando di sette persone ha tentato di assaltare due furgoni blindati a Porto Recanati. Dopo un conflitto a fuoco e l’incendio di alcune auto, il colpo è fallito

Un commando composto da sette persone ha tentato ieri pomeriggio una rapina a due furgoni portavalori sull’autostrada A14, nel tratto di Porto Recanati (Macerata). L’assalto, avvenuto con l’uso di armi semiautomatiche, esplosivi e auto di blocco, è fallito grazie all’intervento dei carabinieri.

Tre uomini originari di Cerignola (Foggia), di età compresa tra 43 e 56 anni, sono stati arrestati a Porto Potenza Picena con l’accusa di concorso in tentata rapina aggravata. Uno di loro è ricoverato ad Ancona per una ferita da arma da fuoco al polpaccio sinistro, probabilmente causata durante la sparatoria con le guardie giurate.

Gli altri quattro membri del gruppo sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati. Nella fuga i rapinatori hanno incendiato due auto e rubato un furgone a un vivaista, lasciando dietro di sé un complice ferito. Il tratto autostradale tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche è rimasto chiuso per ore a causa degli spari e dei veicoli incendiati.