Rapina in farmacia, condanna definitiva per ex carabiniere di Savignano

La Suprema Corte respinge il ricorso, scatta l'arresto

La Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 8 mesi per un ex maresciallo dei carabinieri di 62 anni, in servizio in passato anche a Savignano sul Rubicone, ritenuto responsabile di una rapina da 700 euro avvenuta nel novembre 2023 in una farmacia di Bologna.

Respinta la linea difensiva che puntava a qualificare il fatto come peculato: per i giudici prevale il reato di rapina. Irrilevante anche il risarcimento successivo del danno.

Secondo le indagini, l’uomo, con il volto coperto, aveva esploso un colpo contro uno scaffale per intimidire i presenti, fuggendo poi a piedi con il denaro. Decisive le telecamere e le testimonianze che hanno permesso di identificarlo.

Alla base del gesto ci sarebbero debiti personali. Con la sentenza definitiva, per l’ex militare si aprono le porte del carcere.