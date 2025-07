Rapina sventata in oreficeria a Rimini: titolare mette in fuga i malviventi

Un giovane armato ha tentato il colpo in via Cavalieri, ma il commerciante ha reagito con coraggio. Due complici sono fuggiti

A Rimini, ieri mattina verso le 9:30, un giovane con il volto coperto ha tentato di rapinare l’oreficeria Monti in via Cavalieri, puntando una pistola contro il titolare. Quest’ultimo ha reagito con prontezza e coraggio: ha urlato, affrontato il rapinatore e lo ha spinto fuori dal negozio con un calcio. All’esterno c’erano due complici, che sono fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. L’arma potrebbe essere stata un giocattolo, ma la reazione del titolare è stata comunque molto rischiosa. È il secondo episodio simile in una settimana nel centro storico: pochi giorni fa, i ladri avevano sfondato con un’auto l’ingresso della gioielleria Benvenuti in via Garibaldi, riuscendo a rubare alcuni preziosi in esposizione e causando ingenti danni.