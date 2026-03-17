Rapinò un senzatetto a Rimini: 5 anni di carcere a un 32enne

Decisivo il verbale della vittima irreperibile

Condannato a 5 anni di carcere un 32enne per la rapina ai danni di un senzatetto avvenuta il 31 agosto 2023 nella zona del Birrodromo di Rimini. La pena è inferiore rispetto ai 6 anni e 6 mesi richiesti dall’accusa; la difesa, rappresentata dall’avvocata Ninfa Renzini, ha annunciato ricorso in appello.

Secondo le indagini, l’uomo, insieme a un complice, avrebbe minacciato la vittima con un coltello mentre dormiva su una panchina, portandogli via un borsello con circa 90 euro. I due furono fermati poco dopo dalla polizia.

Il complice finì in carcere per precedenti condanne, mentre il 32enne fu denunciato e rimesso in libertà in attesa del processo. Il senzatetto, invece, è tuttora irreperibile. Le dichiarazioni rese in Questura sono state decisive per la condanna in primo grado.