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Rapinò una banca nel Riminese: arrestato dopo quasi nove anni

L'uomo dovrà scontare la pena anche per un'altra rapina

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 luglio 2026 07:16
Rapinò una banca nel Riminese: arrestato dopo quasi nove anni -
Rimini
Cronaca
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I carabinieri di Ostuni hanno arrestato un 48enne pugliese, condannato in via definitiva a 3 anni e 10 mesi di reclusione per la rapina alla Banca di Credito Cooperativo Malatestiana, commessa il 16 agosto 2017 insieme a un complice. L'uomo dovrà scontare la pena anche per un'altra rapina aggravata, avvenuta nel 2007 a Putignano, oltre che per porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Attualmente è ricoverato in ospedale.

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