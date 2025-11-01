Rapinò un’osteria e fuggì rischiando di investire un uomo: 51enne a processo

Dopo aver rubato 500 euro dalla cassa di un locale a Misano, l’uomo è scappato in auto con documenti falsi e manovre pericolose

A gennaio si terrà il processo contro un 51enne napoletano accusato di rapina aggravata. Ad agosto aveva rubato 500 euro dalla cassa di un'osteria di Misano dopo aver cenato senza pagare. (Vedi notizia). Durante la fuga a bordo di una Toyota Yaris presa a noleggio con documenti falsi, aveva quasi investito il genero dei titolari e poi eluso un inseguimento dei carabinieri, guidando contromano e colpendo un motociclista con lo specchietto. L’uomo, già noto per reati simili, fu infine arrestato in Campania e si trova tuttora in carcere a Salerno.