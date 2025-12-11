Rassegna “Libri da queste parti”: cambio di programma a Rimini
Venerdì 12 dicembre saltano gli incontri con Emilio Sala; si conferma invece l’appuntamento di lunedì 15 dicembre con Nicola Gambetti
La presentazione del libro del musicologo Emilio Sala, “Opera, neutro plurale. Glossario per melomani del XXI secolo” (Il saggiatore, 2024) prevista per venerdì 12 dicembre alla Sala Arazzi del Museo della Città nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti” è rinviata a data da destinarsi.
Prossimo appuntamento con i “Libri da queste parti” lunedì 15 dicembre, Sala della Cineteca, ore 17.30 con Nicola Gambetti e il libro “Omnia, una storia riminese” (NFC 2025).