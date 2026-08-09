Raul Fernandez vince a Silverstone, davanti a Martin e a Bezzecchi. Marc Marquez solo settimo

Dominio Aprilia anche nella gara domenicale

Marco Bezzecchi esce da Silverstone rinfrancato, anche se in classifica perde un po' di terreno da Jorge Martin. Dopo le ultime gare senza punti, il centauro di Viserba chiude a Silverstone con due terzi posti, nella sprint e nella gara domenicale. Jorge Martin, vincitore ieri, oggi si accontenta della seconda piazza, dietro a un Raul Fernandez scatenato, bravo a riscattare la caduta della sprint. Per Ogura, compagno di squadra di Fernandez su Aprilia Trackhouse, uno zero in classifica a causa di una caduta, mentre Marc Marquez, in affanno, chiude solo settimo. Fa meglio di lui il fratello Alex, quarto, Di Giannantonio quinto davanti ad Acosta. Per Bastianini altra gara da dimenticare: si ritira al sesto giro, caduta fatale anche per Bagnaia, due giri dopo. In classifica mondiale Martin è a +31 su Bezzecchi e +37 su Ogura, a +40 su Marc Marquez e a +41 su Di Giannantonio. Più arretrato Fernandez, a -56 dalla vetta.