Ravenna Festival a Milano: le "Vie dell'Amicizia" portano Verdi e Vivaldi in carcere

Muti a Opera tra i violini dei migranti e il coro degli ergastolani

Concerto-evento sabato sera nel teatro del carcere di Milano-Opera, ristrutturato per l’occasione. Riccardo Muti ha diretto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con gli “strumenti del mare”, realizzati dal legno dei barconi dei migranti nei laboratori interni al penitenziario.

In programma Vivaldi e Verdi, dalla Sinfonia del Nabucco al Va’ pensiero, eseguito con il coro formato da detenuti e volontari, accolto da una standing ovation. Emozionante l’incontro con Mirto Milani, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Laura Ziliani, che ha cantato con il maestro.

L’iniziativa rientra nel progetto Le vie dell’Amicizia del Ravenna Festival, dedicato a memoria, solidarietà e rieducazione.