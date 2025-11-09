Razzia al supermercato, anche le mutande usate come nascondiglio: arrestato

Nei guai anche il complice, denunciato

Un 38enne di nazionalità rumena è stato arrestato ieri (sabato 8 novembre), a Riccione, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso. Insieme a un complice, che è stato invece denunciato, il 38enne ha fatto razzia di prodotti alimentari, non di prima necessità, in un supermercato, utilizzando uno zaino schermato, con fogli di alluminio per eludere l'anti-taccheggio e nascondendo anche qualcosa tra i propri vestiti e nelle mutande. Una volta alle casse, i due hanno pagato solamente un paio di lattine di birra, ma sono stati fermati dall'addetto alla vigilanza. All'arrivo dei Carabinieri sono stati eseguiti gli accertamenti: la refurtiva, del valore di 160 euro, è stata recuperata. Il 38enne, arrestato, era gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune di Gorizia, notificatogli proprio nella giornata di ieri.