RC Auto, a Rimini tariffe in calo del 7,6%

Ad agosto premio medio di 561,94 euro, comunque sopra la media regionale. In Emilia-Romagna il calo annuo si ferma al 2%

Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna ad agosto 2026 è stato pari a 554,12 euro, in calo – secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it* – del 2% su base annua.

«Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia emiliano-romagnola più cara è Reggio Emilia, con un premio medio che, in aumento del 2,3%, è stato pari a 582,98 euro. Al secondo posto si trova Piacenza che, registrando un incremento delle tariffe RC auto del 2,6%, presenta un premio medio di 581,36 euro; seguono Forlì-Cesena con 562,79 euro (+3,2%), Rimini con 561,94 euro (-7,6%) e Modena con 555,11 euro, in calo del 2,9% rispetto ad un anno fa.

Al di sotto della media regionale si posizionano Ravenna (550,31 euro, -4,5%) e Ferrara (549,45 euro, +0,8%). Bologna, con una tariffa RC auto pari a 542,68 euro (-2,9%) e Parma (520,37 euro, -5,1%) sono risultate essere le aree emiliano-romagnole dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

Nella tabella successiva i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2026: