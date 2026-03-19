RC Auto, stangata a Rimini: è la provincia più cara dell’Emilia-Romagna

Premi in aumento nel 2026: rincari sopra la media regionale e nazionale

A febbraio 2026 il costo medio dell’RC Auto in Italia raggiunge i 492 euro, in aumento del +10,1% su base annua. Rispetto a gennaio si registra un ulteriore incremento del +3,9%, segnale di una nuova possibile fase di rialzo. Il dato si colloca tra i più alti dell’ultimo anno, secondo solo al picco di luglio 2025. In Emilia-Romagna il prezzo medio è più contenuto, pari a 435,17 euro, ma comunque in crescita del +5,4%. Nonostante il valore sotto la media nazionale, anche in regione si conferma una tendenza al rincaro. Oltre il 50% degli automobilisti emiliano-romagnoli sceglie l’assistenza stradale come garanzia accessoria. Più limitata invece la diffusione della copertura per eventi naturali, scelta solo dall’8,1% degli utenti.

Dal punto di vista anagrafico, prevalgono gli assicurati tra i 45 e i 59 anni (35,1%). Gli over 60 rappresentano il 19,2%, mentre gli under 25 restano una minoranza (5%). Il dato più rilevante emerge però a livello provinciale, con Rimini in testa per costo delle polizze. Qui il premio medio raggiunge i 456,70 euro, il più alto in tutta l’Emilia-Romagna. Si tratta di un aumento del +3,9% rispetto a febbraio 2025.

Rimini supera anche Bologna, che si attesta a 451,19 euro con un incremento annuo più marcato (+7,4%). All’estremo opposto si colloca Ferrara, la provincia più economica con 410,86 euro medi. Nonostante ciò, anche Ferrara registra un aumento significativo (+6,5%). Piacenza è invece la provincia con il rincaro più elevato su base annua (+7,7%). Il quadro complessivo evidenzia un aumento diffuso dei premi assicurativi in tutta la regione. Per Rimini, il primato negativo conferma un costo della mobilità più elevato rispetto al resto dell’Emilia-Romagna. Un dato che incide direttamente su famiglie e lavoratori, soprattutto in un territorio a forte vocazione turistica. Nei prossimi mesi sarà decisivo capire se i rincari proseguiranno o si stabilizzeranno.