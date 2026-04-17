RC moto, Rimini la più cara in Emilia-Romagna: premi in forte aumento

Nella provincia rincari fino al +15,8%: pesa il caro assicurazioni mentre il mercato moto rallenta

Per la prima volta dal 2013 – escluso il 2020, segnato dalla pandemia – il mercato italiano delle immatricolazioni di motocicli torna in negativo: nel 2025 sono state immatricolate circa 332.000 moto, con un calo del -6,1% su base annua

Il calo è in parte spiegato dal forte incremento delle immatricolazioni registrato a fine 2024, legato all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, della normativa europea Euro 5+. Una dinamica che si riflette anche nei principali mercati europei, seppur con intensità diverse. La Germania registra la contrazione più marcata su base annua (-35,7%), con circa 160 mila veicoli immatricolati. Più contenuti i cali di Regno Unito (-19,3%) e Francia (-16,4%). In controtendenza la Spagna, unica nazione in crescita: nel 2025 le immatricolazioni hanno superato le 242 mila unità, segnando un aumento del +8,3% su base annua. Nonostante la crescita spagnola, l’Italia si conferma il primo mercato europeo per numero di motocicli immatricolati

Segugio.it ha analizzato l’andamento del premio medio RC moto negli ultimi mesi. A marzo 2026 il costo medio di una polizza RC si è attestato a 389,20 €, in netto aumento rispetto all’anno precedente: l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it evidenzia, infatti, un incremento del +14,8% su base annua del premio medio in Italia

In Emilia-Romagna, a marzo 2026 il prezzo per l’RC Moto ha toccato i 287,08 € in media, per un aumento anno su anno pari al +13,2%, dato leggermente inferiore rispetto alla media in Italia. Guardando al dettaglio provinciale, in quella di Rimini i prezzi sono i più alti della regione, con una media di 287,08 €, mentre invece quella di Ferrara è la meno cara, con una media registrata di 237,48 €. La provincia di Rimini è anche quella dove si registra il rincaro maggiore, con un aumento del prezzo medio RC moto del +15,8% anno su anno, seguita a breve distanza da quella di Bologna, dove l’aumento è pari al +14,7% per un prezzo medio di 303,17 €. Parma, invece, è la provincia della regione dove si osserva l’aumento più contenuto dei prezzi: +3,0% anno su anno per una media di 262,28 €.