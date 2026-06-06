Scontro frontale nella notte a Poggio Torriana: due auto coinvolte

Incidente in via Torrianese nei pressi di via Polverella. Sul posto ambulanze e Carabinieri per i rilievi

Un violento scontro frontale si è verificato nella notte, attorno all’1, nel comune di Poggio Torriana. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Torrianese e via Polverella e ha coinvolto due autovetture: una Hyundai utilitaria e una Volkswagen station wagon. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. La violenza dell’impatto ha provocato l’attivazione degli airbag su entrambe le vetture, a testimonianza dell’entità dello scontro. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento sul posto di due ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Presenti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.



