Rebola protagonista e masterclass itineranti: il successo della 23ª edizione di p.assaggi di Vino

Grande riuscita anche per le cene sotto il Pavone di Enrica Mancini

Molte sorprese alla 23ª edizione di P.assaggi di Vino, andata in scena dal 4 al 6 luglio nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua.

Tra i momenti più apprezzati, la masterclass itinerante di Luca Gardini, che ha accompagnato 25 partecipanti (ma almeno un centinaio di curiosi lo hanno seguito a distanza) in un originale assaggio “peripatetico” delle Rebole proposte dai 15 produttori della Rimini Doc.

In oltre due ore di percorso, Gardini ha saputo cogliere similitudini, differenze e inaspettati fili conduttori nel panorama vinicolo riminese, regalando al pubblico riflessioni e aneddoti preziosi.

Grande successo anche per le cene sotto il Pavone, curate dall’oste Enrica Mancini della Trattoria La Marianna: ogni sera, 12 fortunati commensali hanno potuto gustare piatti di pesce accompagnati dai racconti in diretta dei produttori locali.

Molto apprezzati i giri in catamarano Marinando sotto e intorno al Ponte di Tiberio, sorseggiando Rebola e ascoltando le storie narrate dal cantastorie Enzo Pastore.

I numeri confermano la buona salute della manifestazione:

20.000 presenze, 6.000 kit venduti, 25.000 coupon ritirati, 6.000 assaggi di olio distribuiti, insieme a 2.000 piadine, 3 quintali di patatine fritte, 750 spiedini di pesce, 674 canzoni trasmesse tra DJ set ed esibizioni live, e 1.014 fotografie scattate dal fotografo ufficiale Nicola De Luigi.

Il tutto in un’atmosfera rilassata e conviviale, con un pubblico intergenerazionale e una forte presenza giovanile, a conferma di un’immagine positiva e rassicurante per tutta la riviera.

“P.assaggi di Vino si riconferma l’appuntamento d’eccellenza per il vino riminese”, sottolinea Sandro Santini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.

“Lavoreremo sulla comunicazione futura per spiegare che qui si possono trovare tutte le tipologie di vino della nostra zona, in tutte le loro espressioni: un valore non scontato e di grande pregio”.