Rec Film Festival a Rimini: corti e giovani protagonisti dal 7 al 10 maggio

Trenta opere selezionate da tutta Italia saranno giudicate da una Giuria di qualità e da una Giuria Junior composta da ragazzi tra 11 e 29 anni

Il REC Film Festival è un concorso nazionale per cortometraggi realizzati da giovani autori, in programma a Rimini dal 7 al 10 maggio 2026, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna.

Il Festival presenta 30 opere cinematografiche realizzate da ragazzi, selezionate tra le numerose pervenute in questi mesi alla direzione artistica (www.recfilmfestival.it); i corti gareggiano nel corso della manifestazione e vengono valutati da due Giurie: una Giuria di qualità, costituita da attori, registi, critici ed esperti di cinema e una Giuria Junior, formata da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, chiamati a vivere la kermesse in maniera dinamica. Alla Giuria Junior, infatti, viene chiesto di premiare il proprio film preferito e di assegnare le menzioni d’onore (miglior attore, attrice, trucco, colonna sonora, soggetto e regia).

La direzione artistica invita di ragazze e ragazzi di tutta Italia, di età compresa tra gli 11 e i 29 anni, a partecipare al festival in qualità di membri della Giuria Junior. L'adesione è gratuita e richiede la presenza a Rimini per le quattro giornate dell'evento: il programma prevede eventi, proiezioni e momenti di animazione non solo la sera ma anche in orario diurno, così da rendere l'esperienza ancora più intensa e dinamica!

Le giornate del festival sono una significativa opportunità di incontro e condivisione per giovani e giovanissimi appassionati di cinema, attori e registi esordienti e contano sulla presenza di personaggi noti del piccolo e del grande schermo, della musica, dell'arte e dello spettacolo. Le quattro serate della manifestazione si trasformano in avvincenti show: oltre alle proiezioni dei corti, viene dato spazio a esibizioni live, coreografie e grandi interviste.