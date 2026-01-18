Record assoluto per Checco Zalone: è suo il maggiore incasso di sempre
“Buen Camino” supera anche Avatar e conquista il primato del box office italiano
Record storico per Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Il film ha raggiunto un incasso complessivo di 68.823.069 euro in soli 24 giorni di programmazione, con 8.562.320 spettatori, superando il precedente primato detenuto da Avatar, che si era fermato a 68.600.000 euro.
Grazie a questo straordinario risultato, Buen Camino diventa ufficialmente il film con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office nazionale. Un successo clamoroso che conferma, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico italiano e Checco Zalone, attore, autore e musicista pugliese capace di trasformare ogni sua uscita cinematografica in un evento.
Il traguardo raggiunto non rappresenta solo un record economico, ma anche un segnale importante per il cinema italiano, che dimostra di poter competere ai massimi livelli grazie a storie capaci di parlare a un pubblico vasto e trasversale.