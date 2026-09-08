Red carpet viale Ceccarini, a Riccione sfilano le auto da collezione

Sabato 3 e domenica 4 ottobre Mercedes SL e Ferrari saranno protagoniste di un esclusivo concorso d’eleganza organizzato dalla Scuderia Marche Club Motori Storici

I grandi motori da collezione insieme agli ultimi modelli e il fascino senza tempo dei marchi più prestigiosi si incontrano a Riccione nel primo fine settimana di ottobre. Sabato 3 e domenica 4 ottobre la città ospiterà l’esclusivo “Red carpet viale Ceccarini”, il concorso di eleganza per auto storiche e moderne, un appuntamento firmato dalla rinomata Scuderia Marche Club Motori Storici di Macerata e riservato ad icone assolute dell’automobilismo: le Mercedes SL e le vetture del Cavallino Rampante.

Un prestigioso defilè che prenderà il via sabato 3 ottobre alle ore 17 nella parte finale di viale Ceccarini verso il mare, che per l’occasione si trasformerà in una passerella d’eccezione dove i diversi modelli sfileranno offrendo a residenti, turisti e appassionati l’occasione di ammirare da vicino la storia e l’evoluzione stilistica e tecnologica di questi prestigiosi marchi. A seguire, dalle ore 19 e fino alle 23, i gioielli a quattro ruote resteranno esposti al pubblico nella cornice di piazzale Roma. Il raduno proseguirà poi nella giornata di domenica 4 ottobre con l’itinerario culturale che porterà gli equipaggi in visita al Palazzo Ducale di Urbino, per poi concludersi con il pranzo al Passo del Furlo.

“Red carpet viale Ceccarini” porterà nel centro di Riccione il marchio d’eccellenza della Scuderia Marche Club Motori Storici, associazione che in 22 anni di affiliazione all’Asi, l’Automotoclub storico italiano, ha collezionato il record di ben 20 “Manovelle d’Oro”, il massimo riconoscimento attribuito dalla Federazione agli eventi capaci di distinguersi per rigore organizzativo, promozione culturale e valore delle vetture. La manifestazione stessa si fregia di 5 “Manovelle d’Oro” ottenute tra il 2004 e il 2008 ed è stata presentata negli anni passati negli stand Asi delle più importanti fiere europee del settore, come il “Retromobile” di Parigi e il salone di Essen in Germania.

Un prestigio conquistato sul campo e attestato anche dalla storia della manifestazione, che nelle sue passate edizioni ha saputo richiamare collezionisti e vetture non solo da tutta Italia, ma anche da diversi paesi europei come Francia, Spagna, Germania, Lussemburgo e Svizzera.



