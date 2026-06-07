Red Ronnie a Rimini con “L’Om Collettivo”: centinaia di persone in preghiera per la pace sulla spiaggia

Alla manifestazione dei Bagni Ricci musica, spiritualità e dialogo interreligioso

Sulla spiaggia dei Bagni Ricci di Rimini si è svolto anche quest’anno “L’OM Collettivo – Una Preghiera per la Pace”, appuntamento che ha riunito centinaia di persone in un momento di riflessione e condivisione dedicato al tema dell’unità tra gli esseri umani.

L’evento è stato ideato e organizzato da Marina Tonini insieme a Red Ronnie.

Sul palco si sono alternati rappresentanti del mondo spirituale e religioso, insieme ad artisti e musicisti. Tra gli interventi anche quelli di quattro esponenti di differenti fedi.

La musica ha accompagnato l’intera giornata con le esibizioni di artisti come Luca Donini, Christian De Lord, Giovanna Giovannini e il mezzosoprano Barbara Cian.

"Per qualche ora, sulla spiaggia di Rimini, centinaia di voci si sono fuse in un unico suono, l’antico OM, simbolo universale di armonia" si legge nella nota degli organizzatori "Un messaggio semplice e potente che continua a ricordarci come, nonostante tutto, l’umanità abbia ancora la capacità di ritrovarsi, riconoscersi e camminare insieme verso la luce della pace."