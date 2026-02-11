Referendum: come diventare scrutatore a Riccione
Gli iscritti all’Albo possono manifestare la propria disponibilità entro il 24 febbraio tramite portale online o modulo cartaceo
In vista del Referendum confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità a prestare servizio ai seggi entro il 24 febbraio 2026.
Le domande potranno essere presentate tramite il portale del Comune di Riccione, autenticandosi con SPID o Carta d’identità elettronica e accedendo al servizio presente nella pagina web: Comunicazione di disponibilità al ruolo di scrutatore.
In alternativa, dalla stessa pagina web è possibile scaricare l’apposito modulo e presentarlo direttamente all’ufficio Elettorale, oppure inviarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Le manifestazioni di disponibilità raccolte saranno successivamente trasmesse alla Commissione elettorale comunale, organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori effettivi e dei sostituti.