Altarimini

Referendum: come diventare scrutatore a Riccione

Gli iscritti all’Albo possono manifestare la propria disponibilità entro il 24 febbraio tramite portale online o modulo cartaceo

A cura di Grazia Antonioli Redazione
11 febbraio 2026 11:53
Referendum: come diventare scrutatore a Riccione - Ph Casalboni
Ph Casalboni
Riccione
Attualità
Condividi

In vista del Referendum confermativo di domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli iscritti all’Albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità a prestare servizio ai seggi entro il 24 febbraio 2026.

Le domande potranno essere presentate tramite il portale del Comune di Riccione, autenticandosi con SPID o Carta d’identità elettronica e accedendo al servizio presente nella pagina web: Comunicazione di disponibilità al ruolo di scrutatore.

In alternativa, dalla stessa pagina web è possibile scaricare l’apposito modulo e presentarlo direttamente all’ufficio Elettorale, oppure inviarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Le manifestazioni di disponibilità raccolte saranno successivamente trasmesse alla Commissione elettorale comunale, organo deputato per legge alla nomina degli scrutatori effettivi e dei sostituti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini