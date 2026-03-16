Referendum Costituzionale: le liste elettorali non saranno più divise per genere ma per lettera del cognome

Il 22 e il 23 marzo a Rimini sono chiamati alle urne 112.776 elettori in 143 sezioni

Una piccola, ma significativa modifica alla consueta procedura attende gli elettori riminesi all'ingresso dei seggi. Per la prima volta, le liste di sezione non saranno più suddivise per genere — maschi da una parte, femmine dall'altra — ma accorperanno uomini e donne in un unico elenco alfabetico. L'ordine sarà semplice: un registro per i cognomi dalla A alla L, un altro dalla M alla Z. Addio, dunque, alle tradizionali code divise per sesso: al seggio si farà la fila in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

Sono 112.776 i cittadini iscritti nelle liste elettorali che potranno esercitare il diritto di voto a Rimini, distribuiti in 143 sezioni elettorali. Una platea ampia, che restituisce la dimensione di una consultazione popolare di rilievo.

Ma i numeri nascondono storie. Come quella dei 63 ultracentenari residenti a Rimini che figurano nelle liste: 11 uomini e ben 52 donne. A guidare questa speciale classifica della longevità è una donna di 108 anni, l'elettrice più anziana in assoluto del Comune. All'altro capo dell'anagrafe elettorale troviamo invece i più giovani alle prime armi con le urne: sono 762 i nuovi elettori che voteranno per la prima volta, tra cui un ragazzo e una ragazza che compiono esattamente 18 anni il primo giorno di votazione, domenica 22 marzo.

Il voto riminese si proietta anche oltre confine. Sono 11.078 gli italiani iscritti all’AIRE (l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che esprimeranno la loro preferenza dall'estero per corrispondenza. A questi si aggiungono 89 cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, che hanno presentato richiesta per votare per corrispondenza fuori dai confini nazionali.

Come e dove votare

Prima di recarsi al seggio, è consigliabile verificare di avere con sé la tessera elettorale valida. Chi l'avesse smarrita o avesse esaurito gli spazi può richiederne una nuova presso l'Ufficio Elettorale di Via Marzabotto 25, aperto secondo i seguenti orari:

• Fino a giovedì 19 marzo: 08:00–12:00 e 14:30–17:00 Venerdì 20 e sabato 21 marzo: 08:00–18:00 (orario continuato);

• Domenica 22 marzo: 07:00–23:00 (orario continuato);

• Lunedì 23 marzo: 07:00–15:00 (orario continuato);

Nella giornata di domenica 22 marzo, per venire incontro alle esigenze di chi si trovasse lontano dagli uffici centrali, il rilascio di duplicati sarà disponibile anche presso le delegazioni anagrafiche di Centro Storico (Piazza Cavour, 30), Miramare (P.zza Decio Raggi, 1), Viserba (Via Mazzini, 22), Villaggio Primo Maggio (Via Bidente, 1P) e Corpolò (Piazza dei Bizzocchi, 4), tutte aperte dalle 08:00 alle 20:00 con orario continuato.

Trasporto gratuito al seggio per chi ha difficoltà motorie

L'Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito pensato per garantire la partecipazione al voto anche a chi ha difficoltà motorie. Nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 9:00 alle 17:00, un pulmino appositamente attrezzato — gestito dalla Cooperativa "La Romagnola" — accompagnerà gli elettori dal cortile della propria abitazione fino al cancello della sezione elettorale e farà ritorno. Il servizio è su prenotazione: è possibile chiamare il numero 348 857 2641 nella giornata di sabato 21 marzo, dalle 8:30 alle 12:30.

Voto assistito

Gli elettori affetti da gravi patologie che impediscono l'autonomo esercizio del voto hanno il diritto di essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia. Per farlo, è necessario esibire al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'AUSL. I certificati sono disponibili presso il Servizio di Igiene pubblica dell’AUSL, in via Coriano 38 (Colosseo) — ambulatori certificazioni — dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 10:30, senza necessità di prenotazione.

Per chi non avesse ancora provveduto, nella giornata di votazione di domenica 22 marzo sarà attivo un punto straordinario di rilascio certificati presso l’Ospedale Infermi, Via Settembrini 2, scala C, 6° piano, dalle ore 11:30 alle ore 13:00.