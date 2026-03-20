Referendum costituzionale, nuove regole per l’accesso ai seggi a Misano Adriatico

Alla Scuola elementare Gabelli nasce la sezione 12 con ridistribuzione delle vie e dei votanti

Due importanti novità saranno introdotte in occasione del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. La prima riguarda la suddivisione delle liste elettorali che non saranno più distinte tra maschi e femmine, ma divise per iniziale del cognome. Al seggio ci sarà quindi una suddivisione dei votanti per ordine alfabetico: da una parte la lista con chi ha il cognome che inizia con le lettere da A ad L, dall'altra chi ha il cognome che inizia con lettere dalla M alla Z.

La seconda novità interessa i seggi delle zone Santamonica e Cella. Presso la Scuola elementari Gabelli, infatti, è stata creata una sezione in più, la n. 12, che si affianca alle sezioni 6, 7 ed 8. Questo ha comportato una ridistribuzione delle vie nelle sezioni e dei votanti, a seguito della quale il Comune ha inviato a casa il tagliando adesivo di aggiornamento della tessera elettorale. Chi non lo avesse ricevuto può farselo stampare in Comune presso l'Ufficio Elettorale.

Ritiro o rinnovo della tessera elettorale

· Qualora la tessera elettorale fosse stata smarrita, qualora fossero esauriti gli spazi per i timbri di sezione, oppure nel caso in cui non sia stata mai ritirata la tessera dopo aver ricevuto la comunicazione di disponibilità presso l'ufficio (es. dopo un trasferimento di residenza) o nel caso non sia rinvenuto il tagliando adesivo del cambio di sezione dopo aver effettuato un cambio di residenza tra aree del Comune facenti parte di diverse sezioni elettorali, è possibile procedere al ritiro o al rinnovo presso l'Ufficio Elettorale, che si trova nella residenza municipale di via Repubblica 140.

Per agevolare il ritiro, l’Ufficio Elettorale resterà aperto in via straordinaria anche nei seguenti giorni ed orari:

· venerdì 20 marzo: dalle 9.00 alle 18.00

· sabato 21 marzo: dalle 9.00 alle 18.00

· domenica 22 marzo: dalle 7.00 alle 23.00

· lunedì 23 marzo: dalle 7.00 alle 15.00.

Per tutte le informazioni relative alla consultazione elettorale consultare il link