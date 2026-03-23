Referendum giustizia, affluenza in crescita: Rimini sopra il 44%
Partecipazione alta anche senza quorum. Coriano guida la provincia, Saludecio ultima
Affluenza sostenuta anche in provincia di Rimini per il referendum sulla giustizia, con un netto aumento rispetto alle rilevazioni di metà giornata. Alle 19 si è recato alle urne il 43,68% degli elettori, segnale di una partecipazione superiore alle attese per una consultazione senza quorum.
Nel dettaglio, il Comune di Rimini si attesta al 44,41%, in linea con il dato provinciale. A trainare la partecipazione è Coriano con il 47,03%, seguito da Santarcangelo al 46,25%. In coda Saludecio, che si ferma al 35,58%.
Il dato conferma una tendenza generale in Romagna: gli elettori tornano ai seggi anche per i referendum, trasformando il voto in un’occasione di espressione più ampia, spesso letta anche in chiave politica oltre il quesito specifico.